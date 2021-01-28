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Украина ввела новые антироссийские санкции

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против российских юридических и физических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины в четверг, 28 января.

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Контроль за выполнением решения, введенного в действие этим указом, возложено на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. При этом сам санкционный список не опубликован на сайте. Также отмечается, что одно из решений ведомства засекречено.

Кроме того, министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать о введении санкций компетентные органы Евросоюза, США и ряда других государств и поставить перед ними вопрос о принятии аналогичных ограничительных мер.

27 января депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что правительство Украины ввело санкции против 13 российских компаний, работающих в сфере авиации за полеты в Крым.

О решении по санкциям стало известно ранее 27 января. Кабинет министров предоставил СНБО месяц на рассмотрение предложения по применению трехлетних санкций.

В сентябре 2020 года украинский суд заочно арестовал 65 российских самолетов, совершавших регулярные рейсы в Крым.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в тот момент заверил, что эта ситуация никак не скажется на авиасообщении с полуостровом.

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