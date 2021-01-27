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На Украине обсудят введение санкций против 13 российских авиакомпаний

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Правительство Украины на заседании 27 января обсудит вопрос о вынесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) возможности введения санкций в отношении 13 российских авиакомпаний.

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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту распоряжения, кабинет министров предоставит СНБО месяц на рассмотрение предложения по применению трехлетних санкций.

Данные ограничения касаются юрлиц, которые по версии украинской стороны нарушают порядок использования воздушного пространства республики, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над Крымом, который в Киеве считают временно оккупированной территорией.

В частности, речь идет о санкциях в отношении АО «Вологодское авиационное предприятие», АО «Красавиа», АО «Комиавиатранс», АО «Авиакомпания Азимут», АО «Авиакомпания «Ираэро», ООО «Авиасервис», ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр», ООО «Аэролимузин», ФГБУ «Государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны РФ, ООО «Авиакомпания «Победа», ООО «Авиационные технологии инвестиции сервис», ФГУП «Государственная корпорация по оргаризации воздушного движения в Российской Федерации» и ООО «Авиакомпания «Симаргл».

На прошлой неделе бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций.

В сентябре 2020 года украинский суд заочно арестовал 65 российских самолетов, совершавших регулярные рейсы в Крым. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в тот момент заверил, что эта ситуация никак не скажется на авиасообщении с полуостровом.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.

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