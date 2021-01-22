Порошенко призвал к санкционной «осаде» Кремля

Бывший президент Украины Петр Порошенко 22 января в эфире украинского «5 канала» потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций.

По его мнению, у Киева есть хорошие шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе, пока у власти в Германии пребывает Ангела Меркель. Также он посоветовал подключить к переговорному процессу США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента Совбеза ООН в Донбасс.

Порошенко посоветовал властям страны «не раздражать общество пустой болтовней» о местных выборах в Донбассе, так как, по его мнению, условий для их проведения в 2021 году явно не будет.

«Это же замечание касается и попытки возобновить закупку газа в России и вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля», — заключил он.

Ранее, в декабре 2020 года, Порошенко заявил, что Зеленский может закончить войну в Донбассе за две недели «ценой унижения», если встанет на колени перед президентом России Владимиром Путиным. При этом он не пояснил, как это поможет объединить самопровозглашенные республики Донбасса и Украину.