Украинское правительство ввело санкции против 13 компаний авиасферы РФ

Правительство Украины ввело санкции против 13 российских компаний, работающих в сфере авиации за полеты в Крым, сообщил 27 января депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Украина ввела санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков из-за осуществления полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым», — сообщил депутат в Telegram.

Он опубликовал копию приложения, в котором значатся 13 компаний с регистрацией в России.

Данные ограничения касаются юрлиц, которые, по версии украинской стороны, нарушают порядок использования воздушного пространства республики, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над Крымом, который в Киеве считают временно оккупированной территорией.

О решении по санкциям стало известно ранее 27 января. Кабинет министров предоставил СНБО месяц на рассмотрение предложения по применению трехлетних санкций.

В сентябре 2020 года украинский суд заочно арестовал 65 российских самолетов, совершавших регулярные рейсы в Крым.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в тот момент заверил, что эта ситуация никак не скажется на авиасообщении с полуостровом.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Однако Киев не признал итоги голосования и продолжает строить планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.