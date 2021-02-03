Минкульт Украины направил YouTube запрос на блокировку трех телеканалов

Министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о блокировке украинских телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина». Об этом в среду, 3 февраля, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко отметил, что подконтрольное ему ведомство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

«Мы направляем, в соответствии с протоколами YouTube, сообщаем им, что есть соответствующие решения органов государственной власти Украины для того, чтобы они, согласно своему протоколу, приняли это решение в дальнейшем», — отметил Ткаченко в эфире телеканала «Украина 24».

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Действия Киева одобрило посольство США на Украине, в ЕС обещали оценить последствия санкций позднее. Телеканалы расценили указ президента как «политическую расправу над неугодными СМИ».

Решение о введение санкции в отношении трех украинских телеканалов частично было основано на якобы поступивших «тайных документах» из РФ. Об этом в тот же день заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.