Зеленский объяснил санкции против телеканалов борьбой с пропагандой

Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду. Так в среду, 3 февраля, прокомментировал санкции в отношении нескольких украинских телеканалов глава государства Владимир Зеленский.

«Санкции ― трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость ― это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», ― написал он на своей странице в Twitter.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении ограничений в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

17 из 19 членов СНБО поддержали это решение, один воздержался, еще один находился в командировке.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.

3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа Зеленского о применении к ним санкций. Программы каналов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

В свою очередь телеканалы расценили указ главы государства о введении против них санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими. Глава политсовета партии Виктор Медведчук заявил, что решение президента Украины является незаконным.

Сопредседатель партии Вадим Рабинович сообщил о намерении ОПЗЖ инициировать процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях.

В Совете Федерации указ назвали подавлением инакомыслия и политической оппозиции.