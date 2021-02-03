Прямой эфир
Общество
В Москве около 80 тыс. человек сдадут ЕГЭ в 2021 году
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели 3 февраля
Мир
Трижды победившая рак девушка скончалась от COVID-19
Общество
Риелторы отметили рост числа проблемных квартир на рынке
Мир
Байден отменил несколько указов Трампа в сфере миграционной политики
Мир
Мощное землетрясение зафиксировали в Тихом океане у острова Пасхи
Мир
Спикер рады отказался поддержать введение санкций против украинских телеканалов
Мир
Пушков заявил о желании националистов Украины начать войну с Россией
Общество
«Росконтроль» оценил качество печенья с топленым молоком

Медведчук назвал незаконным решение о санкциях против украинских телеканалов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против народного депутата Тараса Козака и трех телеканалов является незаконным. Об этом в среду, 3 февраля, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Убыльное дело: почему Украина продолжает вымирать
Страна оказалась в зоне демографического торнадо

Он напомнил, что данное решение противоречит действующему законодательству, согласно которому, санкции могут быть введены в отношении иностранного государства или иностранного юридического лица. Однако Козак является гражданином Украины, а телеканалы — украинскими юридическими лицами.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к «прикольным видосикам»? Такого не будет», — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.

Он подчеркнул, что Зеленский своим решением «вышвырнул» на улицу 1,5 тыс. журналистов и работников трех телеканалов и лишил миллионы зрителей права на получение объективной информации.

Медведчук также отметил, что причина падения рейтинга президента и его партии кроется не в работе телеканалов.

«Каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают — их цинично обманули, продолжают обманывать, а теперь начали применять насилие, издевательства и принуждение к несогласным», — пояснил политик.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда украинских телеканалов. В частности, ограничения касаются телерадиокомпании «112 Украина», ее региональным каналам «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

3 февраля украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа Зеленского о применении к ним санкций. Программы телеканалов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

В свою очередь телеканалы расценили указ главы государства о введении против них санкций, как «политическую расправу над неугодными СМИ»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021