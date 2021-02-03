Медведчук назвал незаконным решение о санкциях против украинских телеканалов

Решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций против народного депутата Тараса Козака и трех телеканалов является незаконным. Об этом в среду, 3 февраля, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он напомнил, что данное решение противоречит действующему законодательству, согласно которому, санкции могут быть введены в отношении иностранного государства или иностранного юридического лица. Однако Козак является гражданином Украины, а телеканалы — украинскими юридическими лицами.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к «прикольным видосикам»? Такого не будет», — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.

Он подчеркнул, что Зеленский своим решением «вышвырнул» на улицу 1,5 тыс. журналистов и работников трех телеканалов и лишил миллионы зрителей права на получение объективной информации.

Медведчук также отметил, что причина падения рейтинга президента и его партии кроется не в работе телеканалов.

«Каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают — их цинично обманули, продолжают обманывать, а теперь начали применять насилие, издевательства и принуждение к несогласным», — пояснил политик.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда украинских телеканалов. В частности, ограничения касаются телерадиокомпании «112 Украина», ее региональным каналам «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

3 февраля украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа Зеленского о применении к ним санкций. Программы телеканалов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

В свою очередь телеканалы расценили указ главы государства о введении против них санкций, как «политическую расправу над неугодными СМИ»