Спикер рады отказался поддержать введение санкций против украинских телеканалов

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций против народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом в среду, 3 февраля, сообщает агентство УНИАН.

Отмечается, что из 19 членов СНБО 17 поддержали это решение, один воздержался, еще один — находился в командировке. В то же время для принятия СНБО решения необходимо, чтобы его поддержали не менее 2/3 ее состава.

По словам собеседников агентства, члены СНБО вправе вводить санкции против граждан Украины, однако их можно будет обжаловать. Вместе с тем данную процедуру они оценивают, как достаточно проблематичную.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда украинских телеканалов. В частности, ограничения касаются телерадиокомпании «112 Украина», ее региональным каналам «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

3 февраля украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа Зеленского о применении к ним санкций. Программы телеканалов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

В свою очередь телеканалы расценили указ главы государства о введении против них санкций, как «политическую расправу над неугодными СМИ», пишет «Газета.ру».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала санкции против телеканалов Украины и депутата Верховной рады актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими.