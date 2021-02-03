В Совфеде оценили украинские санкции против телеканалов

Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении ряда оппозиционных телеканалов является подавлением инакомыслия и политической оппозиции. Об этом в среду, 3 февраля, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Вопиющее нарушение Украиной своих обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы, связанных с обеспечением свободы слова и печати. Речь действительно идет о подавлении инакомыслия и политической оппозиции в стране», — цитирует его ТАСС.

По мнению сенатора, со времен Майдана ничего не изменилось, несмотря на смену руководства страны.

В этот же день партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» сообщила о намерении инициировать процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях в отношении телеканалов.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении ограничений в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

При этом 17 из 19 членов СНБО поддержали это решение, один воздержался, еще один находился в командировке. В то же время для принятия СНБО решения необходимо, чтобы его поддержали не менее 2/3 ее состава. Кроме того, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.

В среду украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа Зеленского о применении к ним санкций. Программы телеканалов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

В свою очередь телеканалы расценили указ главы государства о введении против них санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины и депутата Верховной рады актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими.