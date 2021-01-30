Прощай, Ленин: как на Украине закончилась декоммунизация

В Одесской области снесли последний на Украине памятник Ленину. Декоммунизация, длившаяся семь лет, закончилась, но националисты останавливаться не собираются. Теперь радикалы борются с дореволюционными монументами. Объектами травли также становятся те, кто отказывается переходить на мову: русские школьники, учителя и бизнесмены. «Известия» разбирались в ситуации.

Борьба с гравитацией

В конце 2020 года в Одесской области обнаружили два последних на Украине памятника Ленину. Один монумент стоял в селении Калчева, другой — в селе Старые Трояны. Интересно, что оба населенных пункта находятся в приграничной зоне, большую часть населения составляют нацменьшинства — болгары, молдаване и гагаузы. В Одесской областной администрации тут же потребовали от муниципальных властей снести памятники. Жители сел, однако, выступили против, а местные общины отказались заниматься демонтажем, сославшись на отсутствие средств.

В Калчеве памятник Ленину стал предметом ожесточенных споров. Местные жители провели сельский сход, на котором решили сохранить монумент. В ответ полиция возбудила уголовное дело против главы сельсовета , чиновнику грозило 10 лет тюрьмы за саботаж закона о декоммунизации. 21 января рабочие под охраной полицейских все-таки сняли Ленина с постамента. При этом в Институте национальной памяти посчитали, что отнеслись к селянам лояльно, «ведь к ответственности никого из противников сноса не привлекли».

Фото: соцсети Снос памятника Ленину в селе Старые Трояны

В селе Старые Трояны с местными жителями договориться даже не пытались. Националисты приехали ночью, накинули петлю на памятник и с помощью грузовика повалили монумент. Видео сноса опубликовал бывший лидер одесского отделения «Правого сектора» (запрещен в России) Сергей Стерненко. «Неизвестные господа с помощью силы гравитации справились с последним Лениным на Украине», — сообщил он. Стерненко также добавил, что в соседнем селе нашли бюст Карла Маркса. «Местные жители пытались его уберечь, выдавали Маркса за болгарского поэта Христо Ботева. От такой неслыханной лжи у изваяния отпал нос », — пытался шутить националист.

Коренные жители — рыбы

Массовый снос советских монументов на Украине начался во время политического кризиса 2013–2014 годов. Старт процессу дал демонтаж памятника Ленину в Киеве в декабре 2013 года. По свидетельствам очевидцев, вандалы тогда свергли изваяние с постамента с помощью троса, а потом разбили его кувалдами . Остатки скульптуры вывезли в неизвестном направлении.

Прощай, Ленин_2 Сотрудники комунальных служб Запорожья во время демонтажа самого большого на Украине памятника Ленину. 2016 год Фото: РИА Новости/Павел Пахоменко

Безнаказанность киевских националистов спровоцировала волну вандализма в других регионах. Снос памятников везде проходил по стандартной схеме. Сначала монумент оскверняли — поджигали, обливали краской, отбивали куски от постамента. Потом свергали с постамента. Отдельные статуи при этом волокли по улицам, привязав к автомобилям. После этого использовали постамент в своих целях — устанавливали на них флаги Украины, размещали фотографии «Небесной сотни», рисовали виселицы и тризубы. В 2015 году в стране приняли закон о декоммунизации, после этого к борьбе подключились и государственные органы.

Другим направлением декоммунизации стало переименование городов и улиц. В большинстве случаев мнение местных жителей не учитывалось, речь о восстановлении исторических названий не шла. Действовавший президент страны Петр Порошенко прямо призывал вымарать не только советские, но и имперские топонимы. В результате возникало немало курьезов. Например, город Комсомольск в Полтавской области почему-то переименовали в Горишние Плавни. Даже Порошенко пытался шутить над неблагозвучным названием. «Как гражданин я бы был не слишком счастлив ехать в эти Плавни», — говорил он.

Новые названия получили и два областных центра. Днепропетровск превратился в Днепр, хотя соцопросы свидетельствовали, что 90% жителей города выступали против переименования. Новое название стало поводом для множества шуток. «Коренные жители — рыбы», — иронизировали в соцсетях. Другой «коммунистический» областной центр Кировоград назвали в честь драматурга Марка Кропивницкого, который прославился тем, что отказывался переводить свои произведения на русский язык. И опять 70% жителей города выступали против переименования. Депутаты от оппозиции пытались оспорить решение рады, но 25 января 2021 года суд отказался рассматривать иск и закрыл дело.

Работа с языком

Всего за годы декоммунизации на Украине демонтировали 2,5 тыс. монументов, в том числе 1,5 тыс. памятников Ленину, переименовали 987 населенных пунктов и 52 тыс. улиц. При этом с самого начала националисты подчеркивали, что борьба с советским прошлым — лишь часть большого процесса дерусификации страны. Конечная цель — уничтожение любого упоминания об исторической и культурной связи украинцев и русских. «Деколонизацией мы называем избавление от наследия, которое может быть использовано для восстановления империи», — объяснял бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Прощай, Ленин_5 Закрытое кафе с русскоязычной вывеской в Киеве Фото: РИА Новости

Сейчас от советского прошлого в стране осталось не так много, и дальнейшие цели украинских националистов проявляются более отчетливо. 16 января начался новый этап борьбы с русским языком. На мову обязали перейти всю сферу обслуживания: магазины, кафе, банки, аптеки. Группы радикалов-активистов уже принялись бороться с несогласными. Характерный случай произошел в киевском районе Позняки. Там владелец кофейни написал пост, в котором назвал происходящее «разговорным цирком». На следующий день предпринимателя заставили извиниться. «Подобного больше не повторится», — пообещал он на камеру, в кадр попали также трое мужчин в одежде защитного цвета и балаклавах.

Другой скандал произошел в Днепре. Там родители пожаловались на то, что новая учительница младших классов разжигает ненависть. «Учит детей, что русский язык — язык врагов, русские — враги, которые колонизировали Украину. Кто не говорит по-украински, тот «ворог держави». В Крыму якобы русские убивают украинцев», — говорится в обращении родителей. В ответ местное «ветеранское братство» пообещало приехать в школу, чтобы поговорить с директором и защитить преподавательницу.

Прощай, Ленин_3 Ученица на уроке украинского языка в общеобразовательной школе №4 города Вишневое Фото: ТАСС/Петр Сивков

Эксперты говорят, что украинские националисты продолжат бороться с памятниками.

— Они уже переключились на дореволюционных, русских деятелей. Во Львове сломали бюст Пушкина, в Львовской области снесли памятник Кутузову. В Киеве демонтировали памятник Александру Суворову. Обсуждается переименование улиц Толстого и Лермонтова. К коммунизму, понятно, никто из них отношения не имеет. Но все эти фигуры символизируют общую историю и культуру украинцев и русских, а значит, неугодны радикалам , — объясняет «Известиям» политолог Владимир Корнилов.

Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько говорит, что для украинских националистов характерна вечная тяга к разрушению.