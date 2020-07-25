 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр Сан-Паулу объявил о переносе карнавала в 2021 году из-за COVID-19
Мир
Эрдоган поручил держать Айя-Софию открытой для исламских молитв круглосуточно
Спорт
Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом
Общество
Рейсы за рубеж будут осуществлять российские и иностранные авиакомпании
Общество
Московский велофестиваль впервые прошел в онлайн-формате
/

Поставили на красное: для чего на Украине легализовали казино

В Киеве мечтают о своем Лас-Вегасе
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Главный слайд
Начало статьи
Поставили на красное: для чего на Украине легализовали казино
2020-07-23 18:11:25">
2020-07-23 18:11:25
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада легализовала игорный бизнес. Казино и залы игровых автоматов разместят в гостиницах, в онлайне и офлайне заработают букмекеры. В Киеве ожидают, что инициатива принесет в бюджет дополнительные $400 млн. Противники решения напоминают, что деньги поступят государству из карманов граждан. «Известия» разбирались в подробностях реформы.

Операция «Ликвидация»: для чего на Украине укрупняют районы
Как рада перекроила карту страны

Игра в миллионы

Верховная рада одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса. «В свое время игорный бизнес позволил построить всемирно известные города, такие как Лас-Вегас в Соединенных Штатах. Мы можем выделить определенные депрессивные регионы или территории и превратить их в буквальном смысле в Клондайк», — живописал прекрасное будущее глава нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

Документ разрешает открывать казино в крупных пятизвездочных отелях. В Киеве в такой гостинице должно быть не менее 150 номеров, в остальных городах — не менее 100. Кроме того, казино появятся на территории пяти специальных игорных зон. Их создадут либо за пределами населенных пунктов, либо внутри них, но вдали от жилых районов, а также на территориях, социально-экономическое развитие которых требует «дополнительного стимулирования». В Киеве лицензия на создание казино будет стоить около $2 млн, в других городах — миллион.

вегас
Казино и отели на бульваре Лас-Вегас-Стрип в Лас-Вегасе

Казино и отели на бульваре Лас-Вегас-Стрип в Лас-Вегасе

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Судный день: отменят ли на Украине закон об исключительности мовы
В Киеве ждут, что русский вопрос исчезнет через 10 лет

Залы игровых автоматов закон разрешает открывать в отелях не ниже категории «три звезды». При этом их нельзя создавать в населенных пунктах, где живет меньше 10 тыс. человек. Стоимость лицензии — $250 тыс. Разрешается также работа онлайн-казино и онлайн-клубов покера. Стоимость лицензии — $200 тыс. за каждый сайт.

В онлайне и офлайне заработают букмекеры. Их конторы появятся в гостиницах и на ипподромах. Цена лицензии — $1 млн, за каждый отдельный офис придется платить по $500 в месяц. Законодатели уточняют, что букмекерам разрешили принимать ставки только на реальные события. Под запретом те, где результат определяется генератором случайных чисел.

Украинская рулетка

Игорный бизнес на Украине запретили в 2009 году. Поводом послужила трагедия в Днепропетровске, когда в местном клубе заживо сгорели 10 человек. К тому моменту 5% жителей крупных городов страдали от игромании, каждый четвертый из проигравшихся задумывался о самоубийстве. Страна готовилась к президентским выборам, и премьер-министр Юлия Тимошенко старалась чутко реагировать на общественные запросы.

Сберегательный бан: в России появится реестр азартных игроков
Граждане смогут сами запретить себе нести деньги в букмекерские конторы и на тотализаторы

Настроения в обществе с тех пор не изменились. Соцопросы показывают, что 60% граждан отрицательно относятся к легализации, поддерживает решение властей четверть украинцев. Против выступают и представители оппозиции. «Этот бизнес опасен для общества. Последние копейки будут тратить те, кто и так живет за чертой бедности! Кроме того, и само государство не выиграет — выгоду получат те, кто крышует подпольные заведения», — говорит депутат рады Наталья Королевская.

Эксперты считают неудачной и модель легализации. «В стране нет строгих критериев, с помощью которых можно определить звездность отеля. А значит, появится дополнительная кормушка для чиновников, которые будут решать, соответствует ли та или иная гостиница заявленному статусу. Кроме того, легализация происходит в пустоту. Власти не определили конкурентные преимущества страны на этом рынке, не посовещались с крупными представителями игровой индустрии, крупнейшими девелоперами», — говорит «Известиям» украинский экономист Алексей Кущ.

игра
Рулетка в казино
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Игра на деньги: чем Украина пожертвовала ради нового кредита МВФ
Почему Киев подписал с фондом секретное соглашение

Он добавляет, что Киев выбрал для легализации неудачное время. «На дворе кризис. Ни один серьезный инвестор сейчас не будет вкладываться в рискованное дело. Зато беднеющие граждане понесут в казино последние деньги. Ущерб будет максимальный», — подчеркивает собеседник.

Впрочем, ситуация в украинской экономике такова, что законодатели хватаются за любую возможность привлечь дополнительные средства в бюджет. ВВП по итогам года упадет предположительно на 10–15%. Промышленное производство падает девять месяцев подряд. Объемы выплат по внешнему долгу в текущем году составят треть от доходов бюджета. По данным ЮНИСЕФ, число бедных на Украине в текущем году увеличится с 27 до 51% от общей численности населения.

Вёе это вынуждает власти принимать непопулярные решения. МВФ принудил Украину открыть рынок земли. Это решение вызвало немало споров, спровоцировало серию акций протеста. Согласно соцопросам, против выступает 61% жителей страны. Однако реформа позволит влить в экономику дополнительные средства, а потому законодатели ее одобрили.

«Зеленым» — свет: почему на Украине «выключают» атомные электростанции
Работу прекратили 6 энергоблоков из 15

Кроме того, власти Украины рассчитывают привлечь дополнительные средства за счет приватизации. В 2020 году частникам планируют продать 21 большое предприятие — одиннадцать предприятий энергетической сферы, Одесский припортовый завод, завод «Азовмаш», Объединенную горно-химическую компанию, угольную компанию «Краснолиманская» и другие. Пандемия отсрочила приватизацию. Первым объектом в этом году стала гостиница «Днепр» в центре Киева. Ее в середине июля продали за 1,1 млрд гривен ($39 млн).

Черноморский Таиланд

Вслед за игорными домами на Украине могут легализовать бордели. «Проституция — плохой термин. Секс-индустрия — одна из старейших, как говорят, профессий. Она была, есть и будет. А сутенеры работают в «черной» части спектра экономики. Получают прибыли и не платят налоги»», — заявила депутат рады Галина Третьякова. Ранее идею поддерживал президент Владимир Зеленский. «Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там — пожалуйста», — говорил он.

В президентской партии «Слуга народа» также задумываются о легализации марихуаны. Народный избранник Никита Потураев в октябре поучаствовал в «Конопляном марше свободы». «Я поддерживаю ваши лозунги», — сказал он участникам акции и пообещал доносить до руководства страны информацию о пользе марихуаны.

рада
верховная рада украина
Фото: РИА Новости
Мовная эра: как на Украине реформируют образование
Киев ввел в школах предмет «Защита Украины»

В украинских соцсетях печально шутят, что страну превращают в черноморский Таиланд — государство, куда туристы будут приезжать ради экзотических развлечений. «Говорят, разрешили то, что и так существует. Но тогда давайте разрешим и оружием торговать. Кто-то тоже этим занимается, налоги не платит, деньги идут мимо бюджета», — пишет один из комментаторов.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» отмечает, что экономике страны нынешний подход вряд ли поможет. «Позитивных сдвигов ожидать не приходится. Государство попало в кабалу к международным кредиторам, советское индустриальное наследие гибнет. Экзотика негативно скажется на качестве жизни граждан, но экономику не реанимирует. Украину в ближайшие 10–15 лет ждет стагнация», — отмечает собеседник.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020