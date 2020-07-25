Поставили на красное: для чего на Украине легализовали казино

Верховная рада легализовала игорный бизнес. Казино и залы игровых автоматов разместят в гостиницах, в онлайне и офлайне заработают букмекеры. В Киеве ожидают, что инициатива принесет в бюджет дополнительные $400 млн. Противники решения напоминают, что деньги поступят государству из карманов граждан. «Известия» разбирались в подробностях реформы.

Игра в миллионы

Верховная рада одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса. «В свое время игорный бизнес позволил построить всемирно известные города, такие как Лас-Вегас в Соединенных Штатах. Мы можем выделить определенные депрессивные регионы или территории и превратить их в буквальном смысле в Клондайк», — живописал прекрасное будущее глава нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

Документ разрешает открывать казино в крупных пятизвездочных отелях. В Киеве в такой гостинице должно быть не менее 150 номеров, в остальных городах — не менее 100. Кроме того, казино появятся на территории пяти специальных игорных зон. Их создадут либо за пределами населенных пунктов, либо внутри них, но вдали от жилых районов, а также на территориях, социально-экономическое развитие которых требует «дополнительного стимулирования». В Киеве лицензия на создание казино будет стоить около $2 млн, в других городах — миллион.

вегас Казино и отели на бульваре Лас-Вегас-Стрип в Лас-Вегасе Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Залы игровых автоматов закон разрешает открывать в отелях не ниже категории «три звезды». При этом их нельзя создавать в населенных пунктах, где живет меньше 10 тыс. человек. Стоимость лицензии — $250 тыс. Разрешается также работа онлайн-казино и онлайн-клубов покера. Стоимость лицензии — $200 тыс. за каждый сайт.

В онлайне и офлайне заработают букмекеры. Их конторы появятся в гостиницах и на ипподромах. Цена лицензии — $1 млн, за каждый отдельный офис придется платить по $500 в месяц. Законодатели уточняют, что букмекерам разрешили принимать ставки только на реальные события. Под запретом те, где результат определяется генератором случайных чисел.

Украинская рулетка

Игорный бизнес на Украине запретили в 2009 году. Поводом послужила трагедия в Днепропетровске, когда в местном клубе заживо сгорели 10 человек. К тому моменту 5% жителей крупных городов страдали от игромании, каждый четвертый из проигравшихся задумывался о самоубийстве. Страна готовилась к президентским выборам, и премьер-министр Юлия Тимошенко старалась чутко реагировать на общественные запросы.

Настроения в обществе с тех пор не изменились. Соцопросы показывают, что 60% граждан отрицательно относятся к легализации, поддерживает решение властей четверть украинцев. Против выступают и представители оппозиции. «Этот бизнес опасен для общества. Последние копейки будут тратить те, кто и так живет за чертой бедности! Кроме того, и само государство не выиграет — выгоду получат те, кто крышует подпольные заведения», — говорит депутат рады Наталья Королевская.

Эксперты считают неудачной и модель легализации. «В стране нет строгих критериев, с помощью которых можно определить звездность отеля. А значит, появится дополнительная кормушка для чиновников, которые будут решать, соответствует ли та или иная гостиница заявленному статусу. Кроме того, легализация происходит в пустоту. Власти не определили конкурентные преимущества страны на этом рынке, не посовещались с крупными представителями игровой индустрии, крупнейшими девелоперами», — говорит «Известиям» украинский экономист Алексей Кущ.

игра Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Он добавляет, что Киев выбрал для легализации неудачное время. «На дворе кризис. Ни один серьезный инвестор сейчас не будет вкладываться в рискованное дело. Зато беднеющие граждане понесут в казино последние деньги. Ущерб будет максимальный», — подчеркивает собеседник.

Впрочем, ситуация в украинской экономике такова, что законодатели хватаются за любую возможность привлечь дополнительные средства в бюджет. ВВП по итогам года упадет предположительно на 10–15%. Промышленное производство падает девять месяцев подряд. Объемы выплат по внешнему долгу в текущем году составят треть от доходов бюджета. По данным ЮНИСЕФ, число бедных на Украине в текущем году увеличится с 27 до 51% от общей численности населения.

Вёе это вынуждает власти принимать непопулярные решения. МВФ принудил Украину открыть рынок земли. Это решение вызвало немало споров, спровоцировало серию акций протеста. Согласно соцопросам, против выступает 61% жителей страны. Однако реформа позволит влить в экономику дополнительные средства, а потому законодатели ее одобрили.

Кроме того, власти Украины рассчитывают привлечь дополнительные средства за счет приватизации . В 2020 году частникам планируют продать 21 большое предприятие — одиннадцать предприятий энергетической сферы, Одесский припортовый завод, завод «Азовмаш», Объединенную горно-химическую компанию, угольную компанию «Краснолиманская» и другие. Пандемия отсрочила приватизацию. Первым объектом в этом году стала гостиница «Днепр» в центре Киева. Ее в середине июля продали за 1,1 млрд гривен ($39 млн).

Черноморский Таиланд

Вслед за игорными домами на Украине могут легализовать бордели. «Проституция — плохой термин. Секс-индустрия — одна из старейших, как говорят, профессий. Она была, есть и будет. А сутенеры работают в «черной» части спектра экономики. Получают прибыли и не платят налоги»», — заявила депутат рады Галина Третьякова. Ранее идею поддерживал президент Владимир Зеленский. «Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там — пожалуйста», — говорил он.

В президентской партии «Слуга народа» также задумываются о легализации марихуаны . Народный избранник Никита Потураев в октябре поучаствовал в «Конопляном марше свободы». «Я поддерживаю ваши лозунги», — сказал он участникам акции и пообещал доносить до руководства страны информацию о пользе марихуаны.

рада Фото: РИА Новости

В украинских соцсетях печально шутят, что страну превращают в черноморский Таиланд — государство, куда туристы будут приезжать ради экзотических развлечений. «Говорят, разрешили то, что и так существует. Но тогда давайте разрешим и оружием торговать. Кто-то тоже этим занимается, налоги не платит, деньги идут мимо бюджета», — пишет один из комментаторов.