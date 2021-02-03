СНБО Украины объяснило введение санкций против трех телеканалов

Решение о введении санкций в отношении трех украинских телеканалов частично было основано на якобы поступивших «тайных документах» из РФ. Об этом сообщил в среду, 3 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Часть документов тайные. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к Украине (так на Украине называют Россию. — Ред.)», — сказал Данилов на брифинге, трансляция которого велась на телеканале «Украина 24».

Он отметил, что санкции против телеканалов введены «в рамках закона и конституции». По словам Данилова, не исключено, что в случае возникновения оснований подобные ограничения могут быть приняты и в отношении других СМИ. Он отметил, что «есть понимание информационного терроризма».

«Таких каналов очень много. Как только у нас будут соответствующие документы <...>, мы сразу будем осуществлять соответствующее реагирование», — заявил секретарь СНБО.

Накануне, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Действия Киева одобрило посольство США на Украине, в ЕС обещали оценить последствия санкций позднее. Телеканалы расценили указ президента о введении против них санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ».