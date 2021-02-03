«Зеленский пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти»

Указ украинского президента Владимира Зеленского о блокировке вещания каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также введение санкций против депутата Верховной рады, владельца этих СМИ Тараса Козака — нарушение конституции и действующего законодательства страны. Об этом в интервью «Известиям» заявил лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат парламента Украины Виктор Медведчук . По его словам, ОПЗЖ не просто собирается запустить импичмент против Владимира Зеленского, но и обратиться в суды, включая ЕСПЧ. При нынешней власти страна рискует скатиться к диктатуре, поэтому оппозиция должна сделать всё, чтобы не допустить этого, считает политик. Он также оценил шансы на отставку президента и пояснил, почему игнорирование Киевом российской вакцины «Спутник V» — одна из причин для импичмента.

Путь к узурпации

— Почему решение отозвать лицензии и ввести санкции против Тараса Козака незаконно?

— Это решение незаконно, потому что санкции, которые были применены указом президента Зеленского, не могут применяться к гражданам Украины, которые являются собственниками этих каналов (Тарас Козак), а также к юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству. В ст. 1 закона о санкциях сказано, что они могут применяться советом национальной безопасности и обороны в отношении иностранных граждан и иностранных компаний. Поэтому это грубое нарушение закона о санкциях . Это нарушение процедуры лишения лицензии, так как она предусматривает рассмотрение национальным советом по телевидению и обращение в суд. Лишить лицензии СМИ, в том числе телевизионный канал, имеет право в Украине только суд.

— Закрыть каналы, ввести санкции в отношении гражданина страны — этот шаг достоин сильного президента европейской страны? На что больше похоже такое решение?

— На то, что президент осуществляет незаконную деятельность, нарушает все принципы государственного управления и пошел по пути установления диктатуры и узурпации власти . Тем более это не первый шаг, такие шаги предпринимались в отношении целой ветви власти — судебной. А именно — в отношении Конституционного суда в целом и его председателя. Подобные действия имели место и в других вопросах. Речь идет об установлении в Украине диктатуры любой ценой и любыми средствами. И в первом, и во втором случае эти способы и средства являются незаконными, противоречащими конституции.

Зеленский пошел Фото: РИА Новости

— В чем истинная причина, почему Зеленский так поступает?

— Видите ли, ему мешал Конституционный суд , потому что он отменил и признал неконституционным в отдельной части закон о декларировании доходов. Зеленский посчитал, что этот Конституционный суд не имеет права на существование, и подал закон о его ликвидации, об увольнении судей. Хотя в конституции предусмотрена процедура увольнения судей Конституционного суда. Шла напряженная политическая борьба, в том числе в парламенте. Наконец неделю назад он отозвал эти законопроекты, признав, что был не прав. В данном случае, почему мешали каналы? Потому что три канала — лидеры информационного вещания в Украине, и это лидерство подтверждено даже по итогам января. И он видит, что та социальная и экономическая ситуация в стране, которая является не просто кризисной, а катастрофической, демонстрируется на этих каналах. На них мы видим политиков, экспертов, простых граждан, которые на улицах дают оценку тому, что происходит, и оценку президенту Зеленскому.

Всё это привело к тому, что катастрофически упали рейтинги «Слуги народа». В течение нескольких месяцев «Оппозиционная платформа — За жизнь» возглавляет все рейтинги по выборам в парламент . Более того, в январе партия «Слуга народа» опустилась со второго на четвертое место по двум социологическим исследованиям. Видимо, они признали, что дальнейшее вещание таких каналов, которые рассказывают правду о том, что происходит в стране наряду с политикой антироссийской истерии, пещерной русофобией, непринятием мер в борьбе с коронавирусом, неустановлением мира, всё это вместе и целиком уничтожает его авторитет, рейтинг его и его партии. Поэтому он и решился на этот опрометчивый, преступный, радикальный шаг, который не имеет ничего общего ни с конституцией, ни с законодательством.

Наработал на импичмент

— Насколько стремительно рейтинг президента Украины может упасть после такого решения?

— Это однозначно произойдет. Этот процесс не останавливается. Давайте говорить о том, что за 30 лет независимости Украины только когда-то Леонид Кравчук (первый президент. — «Известия») закрыл один канал. И как минимум он поплатился, в том числе и за это, и не избрался на второй срок. Больше ни один из президентов не занимался закрытием каналов. Попытки были. Но даже Порошенко, который протащил через парламент предыдущего созыва постанову, на которую ссылается сегодня Зеленский, указывающую, что Верховная рада предлагает совету нацбезопасности рассмотреть вопрос и лишить лицензии два канала, даже Порошенко потом разъяснили: подобные санкции не могут применяться в отношении украинских граждан и украинских предприятий.

Зеленский пошел Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

А Зеленскому на это было наплевать. Причем решение это принималось кулуарно . Уже в СМИ есть сообщения, что не было как такового заседания совета нацбезопасности как коллегиального органа. Приглашали по одному, давали ознакомиться с тем, что надо подписать, как надо проголосовать. И фактически все, кто являются членами совета, проголосовали, за исключением председателя Верховной рады господина Разумкова.

— Почему на такой вопиющий случай цензуры не реагируют европейские страны?

— Я думаю, что реакция, безусловно, будет. Но если такой реакции не будет или она будет недостаточной по своей эффективности, то это можно объяснить только одним: Украина находится под внешним управлением Запада. И в этой ситуации, как в известном высказывании, — «свой сукин сын, но свой» . В данном случае — о президенте Зеленском. Ну что ж, он там борется с чем-то, понятно, что не очень законно, но, может быть, в этой ситуации можно и такими методами. Я уверен, что все действия Зеленского были согласованы с США. Вашингтон ввел внешнее управление в Украине начиная с 2014 года, «успешно» управлял Украиной при Порошенко и продолжает «успешно» и «эффективно» делать это при Зеленском. Всё, видимо, было согласовано, дали отмашку из-за океана. И он понимает: при чем тут конституция, при чем тут мнение людей, при чем тут каналы и это странное словосочетание «свобода слова»? Если дали отмашку, буду делать. Тем более ему это выгодно, потому что как минимум три рупора, рассказывающих о том, каким является для граждан президент Зеленский, прекратили вещание и закрыли рот.

— Какую цель вы ставите перед собой, запуская импичмент, учитывая, что в рамках нынешнего закона реализовать ее невозможно?

— Цель единственная — мы хотим представить на суд наших граждан, политиков те аргументы, которые являются фундаментом для того, чтобы эта процедура была задействована, а президент Зеленский отправлен в отставку. У нас есть достаточно доказательств того, что сегодня его управление страной сочетается с такими действиями, которые направлены на установление диктатуры, узурпации власти. Есть конкретные нарушения конституции, действующего законодательства. Мы хотим показать людям, что он уже наработал на столько, на сколько к нему может быть применена процедура импичмента. Да, есть закон, который очень сложно разрешает эту процедуру, да — монобольшинство в парламенте. Для начала процедуры надо 226 голосов народных депутатов. А для завершения — 338. Но это не означает, что мы прекратим борьбу, не будем привлекать внимание и советоваться с людьми, представляя на суд людей те факты, которые являются грубейшим нарушением конституции и закона.

Зеленский пошел Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Для смещения нынешней власти вы готовы временно блокироваться с другими оппозиционными силами в парламенте, например с партиями «Европейская солидарность» и «Голос»?

— Видите, я не думаю, что стоит вопрос об объединении. У нас разные идеологии. Но когда речь идет о конкретных вещах…Например, вот сегодня, если бы сказали, кто поддерживает реализацию Минских соглашений. Мы бы выступили в первых рядах и объединились бы в усилиях по реализации Минских соглашений с любыми другими партиями. Если любые другие партии поддержат борьбу с Зеленским и его командой, которые пытаются узурпировать власть и нарушают конституцию, мы это будем делать . Это не объединение партий, не нивелирование идеологий, это конкретные факты — вопиющее нарушение законодательства, которые мы не можем терпеть, — те депутаты, которые представляют различные политические партии и идеологии в парламенте. Это вопрос того, насколько мы можем сегодня объединиться, чтобы остановить скатывание страны в диктатуру.

Запрос граждан

— Собираетесь ли подавать в суд из-за блокировки каналов? Рассматриваете варианты исков в европейские структуры? Какие еще меры планируете принять в ответ на это?

— Однозначно, мы готовим документы, начиная со вчерашнего вечера, для подачи в Верховный суд. Указ президента о незаконных санкциях — это предмет для рассмотрения Верховным судом Украины. Мы также готовим документы для экстренного обращения в ЕСПЧ . Мы будем решать вопрос на чрезвычайном съезде, который состоится в ближайшие дни, по поводу дальнейших действий партии, чтобы страна не скатилась в диктатуру. И, естественно, мы будем делать всё, не опуская рук, в своей борьбе. Мы были главной оппозиционной силой, ею и остаемся. Так считают украинские граждане, судя по тем социологическим исследованиям, которые проводятся и выводят нашу партию на первое место.

Зеленский пошел Здание ЕСПЧ в Страсбурге Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Вы участвовали в переговорах по поводу поставок российской вакцины «Спутник V» против коронавируса. Но власти Украины категорически против ее внедрения. Есть ли шанс, что Украина всё же будет закупать российскую вакцину, особенно после публикации в журнале Lancet? Все западные СМИ признали, что эффективность крайне высокая. Есть ли запрос на российскую вакцину от граждан Украины?

— Запрос граждан Украины на приобретение или производство российской вакцины действительно есть . Более того, мы в своих переговорах пошли дальше. Речь идет уже не просто о приобретении вакцины, а о ее производстве. Я после переговоров с президентом России Владимиром Путиным встречался и с руководителем Центра имени Гамалеи академиком [Александром] Гинцбургом, и с президентом РФПИ Кириллом Дмитриевым. И мы договорились, что могут быть переданы технологии и сырье для производства вакцины «Спутник V». Предприятие, которое определено как то, которое имеет производственные мощности для этого, обратилось для регистрации «Спутника V» для производства его на территории Украины. Ответа пока нет.