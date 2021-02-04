Украинские националисты попытались штурмовать здание телеканала «Наш»

Украинские националисты организовали несанкционированную акцию протеста возле здания оппозиционного телеканала «Наш» и предприняли попытку штурма редакции, сообщает в четверг, 4 февраля, «Страна».

Протестующих удалось остановить благодаря усилиям правоохранителей, которые выстроились перед зданием до начала акции и не пропустили участников митинга. При столкновении стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ, одного человека задержали.

После указа президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении нескольких украинских телеканалов, националисты требуют предпринять такие же меры и к телеканалу «Наш». В ходе митинга звучали обвинения редакции в пророссийской направленности.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности обороны о введении ограничений против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Их программы можно посмотреть только на видеохостинге YouTube. Однако минкульт Украины уже направил администрации видеохостинга запрос на блокировку аккаунтов данных телеканалов.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны. Вместе с тем украинский политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул, что процедура импичмента довольно непростая и не стоит пока говорить о том, что Зеленский лишится своего поста именно таким способом.

В свою очередь, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС начал оценивать последствия решения о введении властями Украины санкций в отношении нескольких телеканалов.

Вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир отметил, что указ Зеленского о санкциях в отношении ряда оппозиционных телеканалов является «очевидным фактом цензуры» и нарушением прав украинских граждан.