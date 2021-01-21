В Госдуме назвали условие роста популярности «Спутника V» в Европе

Распространению российской вакцины в Европе мешает политика и антироссийские настроения. Если бы руководство той или иной западной страны брало за основы интересы населения, то вакцина «Спутник V» была бы очень популярна в Европе. Об этом сообщил в четверг, 21 января, зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков телеканалу «360».

«Большинство из тех, кто будет принимать решение о производстве вакцин, закупках соответствующих в Европе, будут руководствоваться соображениями политической целесообразности. Антироссийская солидарность правительств Европы столь велика, что прогнозировать большой отклик на венгерский пример в других странах ЕС не очень приходится», — объяснил он.

По словам Новикова, изменение ситуации может произойти, если западные вакцины окажутся еще более неэффективными, чем сейчас.

«Тогда уже под давлением общественного мнения мы можем ожидать принятия иного рода решений на уровне глав западных держав», — уточнил депутат.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российскую вакцину в ближайшие дни зарегистрируют еще несколько стран.

На данный момент вакцина «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, а с 21 января в ОАЭ и Венгрии.