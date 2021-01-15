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Парагвай зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

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Парагвай зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 15 января, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Республики Парагвай. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», — говорится в сообщении.

В РФПИ напомнили, что по такой же процедуре вакцина была ранее зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Как отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, регистрация вакцины «Спутник V» в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасном и эффективном российском препарате против COVID-19.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время «Спутник V» получит одобрение в ряде других государств региона и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией», — подчеркнул Дмитриев.

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