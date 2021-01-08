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Парагвай подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

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Парагвайская лаборатория Guayakí подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила глава управления Мария Антониета Гамарра радиостанции Radio 1000 в пятницу, 8 января.

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По ее словам, национальное управление по санитарному надзору потребовало предоставить дополнительные документы и информацию для утверждения запроса.

«Я абсолютно ничего не имею против лаборатории Guayakí, дело не в компании или качестве российской вакцины, вопрос лишь в документальном подкреплении, которое нам необходимо, чтобы выдать регистрацию», — сказала Гамарра.

Она отметила, что есть разница между полным разрешением на использование вакцины и ее применением в рамках процедуры экстренного использования. Она отметила, что «все страны, которые внедрили российскую вакцину, сделали это в рамках разрешения на экстренное использование».

Ранее в пятницу президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в ближайшем будущем страна может закупить российскую вакцину от COVID-19. Также, по его словам, Мехико может приобрести китайскую вакцину от этой инфекции. Политик добавил, что всё будет зависеть от того, какой препарат будет в наличии.

Российской вакциной Мексика заинтересовалась еще в августе 2020 года.

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