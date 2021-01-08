Парагвай подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

Парагвайская лаборатория Guayakí подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила глава управления Мария Антониета Гамарра радиостанции Radio 1000 в пятницу, 8 января.

По ее словам, национальное управление по санитарному надзору потребовало предоставить дополнительные документы и информацию для утверждения запроса.

«Я абсолютно ничего не имею против лаборатории Guayakí, дело не в компании или качестве российской вакцины, вопрос лишь в документальном подкреплении, которое нам необходимо, чтобы выдать регистрацию», — сказала Гамарра.

Она отметила, что есть разница между полным разрешением на использование вакцины и ее применением в рамках процедуры экстренного использования. Она отметила, что «все страны, которые внедрили российскую вакцину, сделали это в рамках разрешения на экстренное использование».

Ранее в пятницу президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в ближайшем будущем страна может закупить российскую вакцину от COVID-19. Также, по его словам, Мехико может приобрести китайскую вакцину от этой инфекции. Политик добавил, что всё будет зависеть от того, какой препарат будет в наличии.

Российской вакциной Мексика заинтересовалась еще в августе 2020 года.