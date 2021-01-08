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Президент Мексики рассказал о планах на закупку российской вакцины

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Мексика в ближайшем будущем может рассчитывать на российскую вакцину от COVID-19. Об этом сообщил в пятницу, 8 января, глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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«Хорошие результаты продемонстрировала вакцина, которую разрабатывают в лабораториях России. И мы сможем вскоре рассчитывать на эту вакцину», — рассказал президент Мексики во время утренней конференции.

Он добавил, что страна также планирует закупку китайской вакцины от COVID-19.

«Всё будет зависеть от того, что будет в наличии», — объяснил Лопес Обрадор.

В начале января в Мексике врач после вакцинации от COVID-19 препаратом американской компании Pfizer попала в реанимацию с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга. Согласно предварительному диагнозу, у женщины энцефаломиелит (воспаление в спинном или головном мозге). Причины негативной реакции на вакцину выясняются.

Российской вакциной Мексика заинтересовалась еще в августе 2020 года. Летом глава внешнеполитического ведомства страны Марсело Эбрард рассказал, что обсудил возможность получения российской вакцины «Спутник V» и ход клинических испытаний препарата с послом РФ Виктором Коронелли.

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