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В Венгрии одобрили применение вакцины «Спутник V»

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Власти Венгрии одобрили применение в стране вакцин от коронавируса «Спутник V» и Astrazeneca. Такую информацию передает в четверг, 21 января, Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана.

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По данным агентства, министр иностранных дел страны Петер Сийярто в четверг посетит Москву для переговоров на тему российской вакцины от коронавируса.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), в свою очередь, подтвердили факт регистрации Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYÉI) российской вакцины. Таким образом, как отметили в фонде, страна стала первым государством ЕС, одобрившим применение «Спутника V».

«Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований «Спутника V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии», — следует из пресс-релиза фонда.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Венгрии на сегодняшний день зарегистрировано 355 662 случая коронавируса, скончались 11 713 человек, выздоровели 235 276 пациентов.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Вакцина уже зарегистрирована в ряде стран, в том числе в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае. В Бразилии уже привили этой вакциной первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз препарата.

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