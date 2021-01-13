В Бразилии началась вакцинация от COVID-19 российской вакциной «Спутник V»

В Бразилии началась масштабная вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Информация опубликована в среду, 13 января, на официальной странице разработчика вакцины «Спутник V» в Twitter.

«РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Ред.) и Uniao Quimica (бразильская фармакологическая компания. — Ред.) начинают вакцинацию населения Бразилии с помощью «Спутник V». Первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже проходят вакцинацию», — говорится в сообщении.

Российский фонд прямых инвестиций и Uniao Quimica договорились о поставках в Бразилию 10 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в январе 2021 года. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз российской вакцины.

«РФПИ поставит в Бразилию 10 млн доз вакцины «Спутник V» в I квартале 2021 года. Первые поставки начнутся уже в январе», — написали разработчики вакцины.

Отмечается, что Uniao Quimica уже начала производство вакцины «Спутник V». РФПИ предоставили фармкомпании все необходимые материалы и документацию. Уже на этой неделе РФПИ и Uniao Quimica подадут заявку на использование вакцины в экстренных случаях.

В конце декабря 2020 года стало известно, что бразильская фармкомпания Uniao Quimica начнет в январе 2021 года в стране производить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

Директор по международным связям бразильского фармпроизводителя Uniao Quimica Рожериу Россу рассказал 9 января 2021 года, что компания планирует производить в стране 8 млн доз «Спутника V» ежемесячно.

Как отметили разработчики вакцины «Спутник V» 11 января, производство российской вакцины в Бразилии начнется с 15 января.