В Бразилии намерены производить не менее 8 млн доз «Спутника V» в месяц

Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica планирует производить в стране 8 млн доз российской вакцины «Спутник V» ежемесячно, рассказал директор по международным связям фармпроизводителя Рожериу Россу.

Исследования будут проводиться совместно со штатами Баия, Парана и Пиауи.

«На следующей неделе мы приступим к производству. Планируем быстро выйти на уровень [производства] 8 млн доз в месяц», — пишет Reuters в пятницу, 8 января.

По словам Россу, в конце декабря компания обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) за разрешением на проведение третьей фазы клинических испытаний российской вакцины в Бразилии. На данный момент они ожидают ответа от агентства.

Uniao Quimica является партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее в пятницу президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в ближайшем будущем страна может закупить российскую вакцину от COVID-19. Также, по его словам, Мехико может приобрести китайскую вакцину от этой инфекции. Политик добавил, что всё будет зависеть от того, какой препарат будет в наличии.