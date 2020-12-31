В январе в Бразилии начнут производить «Спутник V», сообщает телеканал «Известия». Разработкой займется фармкомпания Uniao Quimica. Корпорация подала запрос в национальное агентство по санитарному надзору на проведение третьей фазы испытаний вакцины.

Ответ компания должна получить в ближайшие дни. Препарат будут производить на заводах в округе Бразилиа и штате Сан-Паулу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.