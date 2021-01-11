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В Бразилии с 15 января начнется производство вакцины «Спутник V»

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнет производиться в Бразилии с 15 января, сообщается в Twitter-аккаунте Sputnik V, где публикуются новости разработчиков препарата.

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«Бразилия начнет производство Sputnik V 15 января», — говорится в публикации от 11 января.

Накануне директор по международным связям бразильского фармпроизводителя Uniao Quimica Рожериу Россу рассказал, что компания планирует производить в стране 8 млн доз «Спутника V» ежемесячно.

По данным портала Worldometer на понедельник, в Бразилии зафиксировано более 8,1 млн случаев COVID-19, скончались свыше 203 тыс. пациентов.

10 января Алжир первым в Африке зарегистрировал российский препарат «Спутник V». Вакцинация населения страны начнется уже в январе.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Препарат разработан в Центре имени Гамалеи, его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность российской вакцины составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

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