Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил 10 января Twitter-аккаунт Sputnik V, публикующий новости разработчиков препарата.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации «Спутник V» в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало «Спутник V» 10 января», — сказано в заявлении.

31 декабря официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер рассказал, что власти страны заключили контракт на поставку российской вакцины «Спутник V». Отмечалось, что вакцинация населения начнется уже в январе.

Согласно данным Worldometers, общее число выявленных случаев коронавируса в Алжире превысило 102 тыс., включая около 69 тыс. случаев выздоровления и 2807 летальных исходов.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность «Спутника V» составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.