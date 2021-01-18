Туркменистан зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Туркменистан первым из стран Центральной Азии зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана», — отметили в пресс-службе.

Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований «Спутника V» на территории Туркменистана.

Как отметил глава фонда Кирилл Дмитриев, партнеры из Туркменистана высоко оценили безопасность и эффективность российской вакцины, которая сегодня является одним из ведущих мировых препаратов по борьбе с коронавирусом и уже одобрена государственными регуляторами в разных регионах мира.

Ранее в понедельник стало известно, что РФПИ и Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи объявили о создании Международного научного экспертного совета по вакцине «Спутник V» с участием ведущих экспертов из девяти стран мира.

В совет вошли специалисты в микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса профилактическая эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

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