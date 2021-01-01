Сербия одобрила ввоз вакцины «Спутника V»

Сербия выдала разрешение на применение «Спутника V». Российская вакцина признана минздравом республики, соответствующей всем условиям и требованиям. Одобрен ввоз партии в 2,4 тыс. доз, передает телеканал «Известия». Кроме того, ранее президент республики Александр Вучич изъявил желание производить препарат вместе с РФ. В середине декабря совместную борьбу с COVID-19 обсудили главы МИД РФ и Сербии. «Спутник V» Первая в РФ и мире вакцина против коронавируса появилась в августе.

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