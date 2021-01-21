В ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Власти ОАЭ одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Об этом 21 января сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры на основе результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек, уточнили в фонде.

В стране продолжается третья фаза клинических исследований под надзором министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и департамента здравоохранения Абу-Даби. В ней участвует 1 тыс. добровольцев.

Как на странице вакцины в Twitter отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, одобрение препарата в ОАЭ стало важным шагом в глобальной борьбе с COVID-19 в мире не только потому, что страна является лидером в регионе и мире, но и благодаря клиническим испытаниям, показавшим безопасность «Спутника V».

Ранее, 21 января, власти Венгрии одобрили применение в стране вакцин от коронавируса «Спутник V» и Astrazeneca. Таким образом, Венгрия первая из стран ЕС допустила российскую вакцину.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.