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В ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

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Власти ОАЭ одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Об этом 21 января сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры на основе результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек, уточнили в фонде.

В стране продолжается третья фаза клинических исследований под надзором министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и департамента здравоохранения Абу-Даби. В ней участвует 1 тыс. добровольцев.

Как на странице вакцины в Twitter отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, одобрение препарата в ОАЭ стало важным шагом в глобальной борьбе с COVID-19 в мире не только потому, что страна является лидером в регионе и мире, но и благодаря клиническим испытаниям, показавшим безопасность «Спутника V».

Ранее, 21 января, власти Венгрии одобрили применение в стране вакцин от коронавируса «Спутник V» и Astrazeneca. Таким образом, Венгрия первая из стран ЕС допустила российскую вакцину.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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