Захарова анонсировала регистрацию «Спутника V» еще рядом стран

В ближайшие дни еще несколько стран зарегистрируют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 21 января.

«На данный момент российская вакцина зарегистрирована помимо России и Белоруссии в Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане. В ближайшие дни этот список пополнится еще несколькими государствами», — отметила дипломат.

Ранее в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что несколько стран Европы интересуются «Спутником V». Производство этой вакцины обсуждается с Германией. Также фонд надеется в ближайшее время на регистрацию этого препарата в Мексике, Бразилии и Индии.

Ранее в этот день стало известно, что применение этой российской вакцины одобрили в ОАЭ и Венгрии.

«Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от COVID-19. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса — 100%.

По словам заместителя директора Центра имени Гамалеи Дениса Логунова, эта вакцина показала эффективность против всех выявленных штаммов COVID-19.