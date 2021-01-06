Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Власти Боливии объявили о регистрации вакцины «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований. Об этом в среду, 6 января, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации вакцины «Спутник V» Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения многонационального государства Боливия (Agencia Estatal De Medicamentos Y Tecnologías En Salud, AGEMED). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)», — указали в фонде.

Одобрение AGEMED было получено без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.

«Регистрация «Спутник V» в Боливии спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины, созданной на проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

4 января бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что «грязная информационная война» против российской вакцины ставит под угрозу право народа на жизнь и здоровье.

30 декабря Боливия приобрела 5,2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Первая партия — 6 тыс. доз — поступит в январе 2021 года, оставшаяся часть придет с конца марта по апрель.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ее создали специалисты Центра имени Гамалеи. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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