Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп пообещал не признавать поражения на выборах
Мир
В Британии впервые с апреля за сутки умерло больше 1 тыс. больных COVID-19
Интернет
Правительство РФ утвердило список программ для предустановки на гаджеты
Мир
Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Парламент региона ФРГ обсудит создание фонда в поддержку СП-2
Мир
Зеленский поручил СБ Украины проверить сообщения о контрабандной вакцине
Спорт
Сотников выиграл четвертый этап «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Еврокомиссия одобрила применение вакцины Moderna в Евросоюзе
Мир
В МИД России заявили о готовности сотрудничать с парламентом Венесуэлы
Сюжет:

Боливия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Боливии объявили о регистрации вакцины «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований. Об этом в среду, 6 января, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Прививка от сомнений: Европа начала вакцинацию против COVID-19
Первыми получателями препарата стали медики, пожилые люди и политики

«РФПИ объявляет о регистрации вакцины «Спутник V» Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения многонационального государства Боливия (Agencia Estatal De Medicamentos Y Tecnologías En Salud, AGEMED). Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization)», — указали в фонде.

Одобрение AGEMED было получено без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.

«Регистрация «Спутник V» в Боливии спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса с помощью безопасной и эффективной вакцины, созданной на проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

4 января бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что «грязная информационная война» против российской вакцины ставит под угрозу право народа на жизнь и здоровье.

30 декабря Боливия приобрела 5,2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Первая партия — 6 тыс. доз — поступит в январе 2021 года, оставшаяся часть придет с конца марта по апрель.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ее создали специалисты Центра имени Гамалеи. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020