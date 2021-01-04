Эво Моралес осудил информационную войну против вакцины «Спутник V»

Бывший президент Боливии Эво Моралес осудил информационную войну, которая развернулась вокруг российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, «грязная информационная война» против российской вакцины, поставки которой в Боливию своевременно гарантировал президент Страны Луис Арсе, ставит под угрозу право народа на жизнь и здоровье.

La guerra sucia de desinformación contra la vacuna rusa Sputnik V que oportunamente garantizó nuestro presidente @LuchoXBolivia atenta contra el derecho a la salud y a la vida del pueblo.

Condenamos que intereses políticos y económicos ataquen una vacuna por razones ideológicas. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 3, 2021

Моралес также добавил, что осуждает атаку на вакцину, исходя из руководств политическими и экономическими интересами по идеологическим причинам.

29 декабря президент Венесуэлы сообщил, что первая партия в 10 млн доз российской вакцины «Спутник V» поступит в Венесуэлу в I квартале 2021 года. По его словам, вакцинация пройдет в ближайшие 90 дней.