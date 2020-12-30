Венесуэла получит российскую вакцины от COVID в I квартале 2021 года

Первая партия российской вакцины «Спутник V» поступит в Венесуэлу в I квартале 2021 года. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во вторник, 29 декабря.

По его словам, первые 10 млн доз вакцины должны прибыть в республику в I квартале будущего года. Вакцинация пройдет в ближайшие 90 дней, пишет ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно, что власти Венесуэлы подписали контракт с Россией о поставках вакцины от COVID-19 «Спутник V» для 10 млн человек.

Как отметила исполнительный вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес, российская вакцина является безопасной, а также подчеркнула, что власти Венесуэлы готовы «начать вакцинацию населения как можно скорее».

Кроме того, Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина «за важный шаг», ведущий к вакцинации населения республики от коронавируса.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ в этом же месяце объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Венесуэле на сегодняшний день зарегистрировано 112 636 случаев коронавируса, скончались 1018 человек, выздоровели 106 737 пациентов.