Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 11 января объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Палестины.

В фонде сообщили, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. В аналогичном формате регистрация прошла в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, высокие качество и эффективность вакцины «Спутник V» вызывают растущий интерес к ней со стороны все большего числа стран.

«Мы рады, что следом за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой «Спутник V» будет представлен и на Ближнем Востоке. Это позволит дополнительно объединить усилия для скорейшей совместной победы над коронавирусной инфекцией за счет обеспечения доступа к эффективной и безопасной вакцине большему количеству государств и их жителей», — заявил Дмитриев.

Поставки «Спутник V» в Палестину намечены на первый квартал этого года. Первая партия вакцины поступит в течение месяца. Поставки обеспечат международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Накануне председатель совета фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что объективная оценка российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Западе может взять верх, и это приведет к развитию сотрудничества.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что российские вакцины от коронавируса востребованы за рубежом и важно продолжать трансфер технологий на иностранные площадки.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.