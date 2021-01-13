Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» для экстренного использования. Информация опубликована в среду, 13 января, на официальном сайте разработчика вакцины «Спутник V».

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины Sputnik V против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла. Вакцина зарегистрирована в рамках процедуры разрешения на экстренное использование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экстренное использование российской вакцины «Спутник V» уже одобрено в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии и Палестине.

«Мы приветствуем решение министерства здравоохранения Венесуэлы одобрить использование «Спутник V» — безопасной и эффективной вакцины для предотвращения распространения коронавируса», — привели слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева на сайте.

Он отметил, что в ближайшие недели ожидается увеличение партнеров по вакцине в странах Латинской Америки.

Вакцину «Спутник V» уже получили более 1,5 млн человек.

В этот же день, 13 января, разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о начале вакцинации в Бразилии российской вакциной. В январе бразильская фармкомпания Uniao Quimica начинает производить «Спутник V». РФПИ и фармкомпания уже договорились о поставке 10 млн доз вакцины, а за 2021 год планируется доставить в Бразилию 150 млн доз «Спутник V». На этой неделе РФПИ и Uniao Quimica подадут заявку на использование вакцины в экстренных случаях.