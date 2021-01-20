В Аргентине одобрили вакцинацию людей старше 60 лет «Спутником V»

Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) рекомендовало минздраву страны включить людей старше 60 лет в программу вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом говорится в отчете, опубликованном 19 января на сайте регулятора.

«ANMAT рекомендует включить [в программу вакцинации «Спутником V»] людей старше 60 лет. <…> Проанализировав новую информацию, полученную о «Спутнике V» (Gam-COVID-Vac), управление установило, что показатели безопасности, иммуногенности и эффективности допустимы для возрастной группы старше 60 лет», ― говорится в документе.

Первая партия доз российской вакцины была доставлена в Буэнос-Айрес 24 декабря 2020 года. Она содержала 300 тыс. доз препарата «Спутник V».

По словам заместителя министра здравоохранения Аргентины Карлы Виццотти, уже было применено более 200 тыс. доз препарата, ими вакцинировали медицинских работников. Вакцинация «Спутником V» в Аргентине началась 29 декабря.

РФПИ и правительство Аргентины в конце прошлого года подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата «Спутник V». Аргентинские СМИ назвали самолет с вакциной рейсом надежды.

В тот же день президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку вакцины.

16 января самолет аргентинской компании Aerolineas Argentinas доставил в страну вторую партию российского препарата от COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 20 января, на планете зарегистрировано свыше 96,8 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2 млн человек, вылечились 69,4 млн. В Аргентине зафиксировано 1,9 млн заболевших коронавирусом, при этом 46 тыс. человек скончались, а еще 1,6 млн ― выздоровели.