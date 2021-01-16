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Самолет со второй партией вакцины «Спутник V» прибыл в Аргентину

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Самолет аргентинской компании Aerolineas Argentinas со второй партией доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в субботу, 16 января, приземлился в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает портал ambito.

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Рейс ARG1601 сел в 10:48 (16:48 мск), он доставил в Аргентину 300 тыс. доз препарата, которые будут использованы для вакцинации медиков и сотрудников интенсивной терапии, пишет «Газета.ру».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил поставку второй партии «Спутника V» в Аргентину.

Самолет Aerolineas Argentinas вылетел в Москву за второй партией доз вакцины 14 января.

Первая партия доз российской вакцины была доставлена в Буэнос-Айрес 24 декабря 2020 года. Она также содержала 300 тыс. доз препарата «Спутник V».

По словам заместителя министра здравоохранения Аргентины Карлы Виццотти, уже были применены более 200 тыс. доз препарата, ими вакцинировали медицинских работников. Вакцинация «Спутником V» в Аргентине началась 29 декабря.

РФПИ и правительство Аргентины в конце прошлого года подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата «Спутник V». Аргентинские СМИ назвали самолет с вакциной рейсом надежды.

В тот же день президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку вакцины.

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