Аргентина направила в Россию самолет за второй партией вакцины «Спутник V»

Самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas в четверг, 14 января, вылетел в Москву за второй партией доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом авиаперевозчик сообщил на своей странице в Twitter.

«На пути в Россию ради борьбы с COVID-19. Хорошего полета!» — говорится в сообщении.

Rumbo a Rusia para hacerle frente al Covid-19. ¡Buen vuelo! #AerolíneaDeBandera pic.twitter.com/i7q6k5cK76 — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) January 15, 2021

Самолет, на который погрузят 300 тыс. доз второго компонента «Спутника V», должен вернуться в Аргентину в субботу, 16 января.

Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины ранее подписали контракт на поставку 10 млн доз препарата «Спутник V». Первую партию, которая состоит из 300 тыс. доз, доставили в Аргентину 24 декабря. СМИ южноамериканской страны назвали самолет с вакциной рейсом надежды.

В тот же день президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку вакцины.

29 декабря в Аргентине началась вакцинация «Спутником V». Планировалось, что 300 тыс. доз вакцины в первую очередь получит медицинский персонал, который работает в отделениях интенсивной терапии и в пунктах неотложной помощи.

Тогда же стало известно, что губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф стал первым аргентинским губернатором, который привился российской вакциной от коронавируса.

«Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По последним данным, ее эффективность превышает 91%.