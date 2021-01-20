Почти 60% россиян выступили против введения COVID-паспортов

Больше половины россиян (59%) высказались против введения в стране COVID-паспортов, на примере того, как это было сделано в Башкортостане. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра сервиса SuperJob.ru, опубликованные в среду, 20 января.

Согласно результатам, лишь 12% опрошенных граждан считают необходимым введение таких цифровых документов по всей стране. При этом выдачу «ковидных» сертификатов поддерживают всего 18% из числа тех, кто уже переболел COVID-19 или сделал прививку, среди остальных респондентов — каждый десятый.

Отмечается, что противники введения COVID-паспортов считают выдачу таких документов дискриминаций, так как уверены, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне. Сторонники таких нововведений, как правило, вынуждены часто сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции из-за работы.

«По работе я езжу по предприятиям, и все просят подтвердить отсутствие заболевания. А так как у меня антитела, то я постоянно сдаю кровь, и справка на четыре дня, два из которых только на анализ», — приводит центр аргумент одного из опрошенных.

Кроме того, специалисты установили, что 35% работодателей интересуются COVID-статусом соискателя. Чаще прочего соответствующие вопросы задают при трудоустройстве в организации из сфер здравоохранения, строительства и производства.

Опрос проходил в период 18–19 января, в нем приняли участие 1,6 тыс. жителей 349 российских населенных пунктов. Все респонденты были старше 18 лет.

Ранее в этот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала введение «ковидных» паспортов своевременным и необходимым условием борьбы с пандемией. Однако, по ее словам, возникает ряд вопросов о соблюдении прав граждан, которые по тем или иным причинам не могут сделать прививку от коронавирусной инфекции, в том числе беременных женщин и аллергиков, пишет «РИА Новости».

Москалькова уточнила, что в настоящий момент правительство РФ прорабатывает вопрос выдачи сертификатов вакцинации россиянам, сделавшим прививку от коронавируса. Речь идет в том числе о документах, которые будут признаны другими странами. Об этом накануне уже сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

18 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что более 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 были выданы с 31 декабря 2020 года через портал госуслуг. В тот же день президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля проработать возможность уведомлять граждан о результатах тестов на коронавирус через госуслуги.

Также 18 января глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в регионе начнут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса и аналогичные документы, подтверждающие наличие антител после перенесенного COVID-19. Начать выдачу таких документов в республике планируется с 5 февраля.

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