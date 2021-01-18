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В России выдали более 34 тыс. сертификатов о вакцинации от COVID-19

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Более 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса выдали с 31 декабря 2020 года через портал госуслуг. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге по организации записи на вакцинацию через портал госуслуг в понедельник, 18 января.

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По его словам, электронный сертификат гражданин может получить в личном кабинете на портале после второго этапа вакцинации.

Замглавы правительства напомнил, что президент России поставил задачу «сделать процесс взаимодействия граждан и власти максимально понятным и комфортным».

«Мы развиваем портал госуслуг, чтобы человеку, не выходя из дома, можно было решать как можно больше вопросов. Например, сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой», — сказал Чернышенко.

Ранее в понедельник российский лидер Владимир Путин поручил проработать до 1 февраля возможность уведомления россиян о результатах тестов на коронавирус через госуслуги.

Кроме того, в начале января Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов людям, которые привились от COVID-19.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения. Она подчеркнула, что важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.

В декабре прошлого года директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал введение «ковидных паспортов» правильным решением.

В Москве масштабная вакцинация от этого вируса началась 5 декабря. По всей России — с 15 декабря. Желающих прививают препаратом «Спутник V», разработанным в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Это первая в России и мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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