Путин поручил изучить вопрос уведомления граждан о результатах тестов на COVID-19 через госуслуги

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля проработать возможность уведомлять граждан о результатах тестов на COVID-19 через госуслуги. Об этом сообщает в понедельник, 18 января, пресс-служба Кремля.

Соответствующее поручение глава государства дал российскому правительству совместно с комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам страны, прошедшего 23 декабря 2020 года.

«Проработать вопросы использования портала государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также для записи населения на вакцинацию против указанной инфекции», — говорится в документе.

Доклад о проделанной работе должен быть предоставлен российскому лидеру до 1 февраля текущего года, а производиться каждые полгода. Ответственными за исполнения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 18 января в России начинается массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости в этом заявил глава государства 13 января. Кроме того, Путин выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

В начале января российский президент поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19. Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года.