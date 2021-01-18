Власти Башкирии объявили о введении ковид-паспортов

В Башкирии начнут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса, а также аналогичные документы, подтверждающие наличие антител после перенесенного COVID-19. Об этом в понедельник, 18 января, заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве, трансляция которого велась в официальном Youtube-канале местных властей.

Начало выдачи соответствующих паспортов в республике планируется на 5 февраля.

«Это решает целый ряд проблем. Например, наши жители старше 65 лет находятся в режиме самоизоляции, а они уже переболели и у них антитела, или вакцинировались, то зачем мы их держим дома. Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», — заявил глава республики.

Кроме того, так называемый «антиковидный паспорт Башкортостана» даст преимущество его обладателю при посещении массовых культурных спортивных мероприятий, а также общественных мест. Также наличие такого документа позволяет получить скидку в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях, отметил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

По его словам, наличие антител будет фиксироваться в системе регионального минздрава и «паспорт» автоматически будет сформирован на портале госуслуг. Уведомление о выдаче такого паспорта будет направлено на электронную почту или телефон. Документ представляет собой QR-код, добавил он.

Отмечается, что тест на наличие антител к коронавирусу можно будет сдать в любой региональной поликлинике.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Башкирии на сегодняшний день выявлено 21 902 случая коронавируса, скончались 165 человек, выздоровели 16 522 пациента.

Ранее в этот же день профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что введение иммунных паспортов с целью остановки распространения коронавируса бессмысленно. По ее словам, паспорт и прививка не решат задачу прекращения распространения заболевания, поскольку привитый человек может являться переносчиком COVID-19.

В начале января президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19. Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года.

29 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о возможности получения привитым от коронавируса сертификата о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

25 декабря 2020 года директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

При этом Путин еще 17 декабря на ежегодной прeсс-кoнференции не исключил возможность введения международных сертификатов для граждан, получивших прививку от коронавируса, чтобы они смогли свободно передвигаться по всему миру.