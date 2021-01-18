Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Алжир рассчитывает получить в январе 500 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Мир
ФБР начало проверку бойцов нацгвардии перед инаугурацией Байдена
Интернет
Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из App Store
Мир
Около 300 военных РФ направлены в Хасеке для усиления постов в Сирии
Мир
Вице-президента Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за коррупцию
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленной работе
Общество
Ночь на 18 января стала самой холодной в Москве с начала зимы
Общество
В ВОЗ назвали период заразности переболевших коронавирусом
Общество
Власти Башкирии объявили о введении ковид-паспортов
Сюжет:

Власти Башкирии объявили о введении ковид-паспортов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии начнут выдавать паспорта вакцинации от коронавируса, а также аналогичные документы, подтверждающие наличие антител после перенесенного COVID-19. Об этом в понедельник, 18 января, заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве, трансляция которого велась в официальном Youtube-канале местных властей.

Орбита «Спутника»: регионы запускают массовую вакцинацию от COVID-19
Производство препаратов может быть увеличено с 2 до 10 млн доз ежемесячно

Начало выдачи соответствующих паспортов в республике планируется на 5 февраля.

«Это решает целый ряд проблем. Например, наши жители старше 65 лет находятся в режиме самоизоляции, а они уже переболели и у них антитела, или вакцинировались, то зачем мы их держим дома. Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», — заявил глава республики.

Кроме того, так называемый «антиковидный паспорт Башкортостана» даст преимущество его обладателю при посещении массовых культурных спортивных мероприятий, а также общественных мест. Также наличие такого документа позволяет получить скидку в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях, отметил руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

По его словам, наличие антител будет фиксироваться в системе регионального минздрава и «паспорт» автоматически будет сформирован на портале госуслуг. Уведомление о выдаче такого паспорта будет направлено на электронную почту или телефон. Документ представляет собой QR-код, добавил он.

Отмечается, что тест на наличие антител к коронавирусу можно будет сдать в любой региональной поликлинике.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Башкирии на сегодняшний день выявлено 21 902 случая коронавируса, скончались 165 человек, выздоровели 16 522 пациента.

Ранее в этот же день профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что введение иммунных паспортов с целью остановки распространения коронавируса бессмысленно. По ее словам, паспорт и прививка не решат задачу прекращения распространения заболевания, поскольку привитый человек может являться переносчиком COVID-19.

В начале января президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19. Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года.

29 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко объявил о возможности получения привитым от коронавируса сертификата о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

25 декабря 2020 года директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

При этом Путин еще 17 декабря на ежегодной прeсс-кoнференции не исключил возможность введения международных сертификатов для граждан, получивших прививку от коронавируса, чтобы они смогли свободно передвигаться по всему миру.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021