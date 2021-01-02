На сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на сайте госуслуг с 1 января, сообщил 2 января глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса», — рассказал министр в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Мурашко напомнил, что процедура запущена с 1 января автоматически.

О появлении паспортов вакцинации на сайте госуслуг министр здравоохранения рассказал 29 декабря.

В свою очередь помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов пояснил, что пока речь идет только о получении на госуслугах информации о поставленной прививке от COVID-19, но возможность добавления прививок появится в перспективе.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал введение «ковидных паспортов», свидетельствующих о проведенной вакцинации.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря.

По данным на 1 января, более 100 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса и около 50 тыс. уже сделали прививку.

Первую в России и мире вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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