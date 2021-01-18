Биолог назвала идею паспортов вакцинации от COVID-19 бессмысленной

Введение иммунных паспортов, для того чтобы остановить распространение коронавируса, бессмысленно. Такое мнение в понедельник, 18 января, выразила в интервью «РИА Новости» профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, паспорт и прививка не решат задачу прекращения распространения заболевания, поскольку привитый человек может являться переносчиком COVID-19.

«Человек, который привит, может подхватить вирус, сам перенесет заболевание в легкой форме или бессимптомно, но при этом заразит других людей. Кроме того, есть привитые люди, у которых не вырабатывается никакого иммунитета или весьма слабый. Какой смысл в прививочном паспорте? Ведь это просто галочка, а не удостоверение о защищенности», — подчеркнула биолог.

Специалист уточнила, что сама прививка «не виновата» в том, в каком количестве появятся антитела или они будут отсутствовать совсем. Важную роль играет «история пациента» — например, если он проходил ранее химиотерапию, у него будет ноль антител.

«Запретим этим людям ездить за границу по этой причине? Скажем: «Вам для курорта в Швейцарии медотвод» или «На дачу в Прибалтике вам больше нельзя, причем никогда». Каждому ясно, что такой подход не сработает», — отметила Баранова.

При этом она считает, что вакцинироваться обязательно нужно, так как даже частичная защита лучше, чем ее отсутствие, а никаких способов заранее предсказать, будут ли у конкретного человека проблемы с иммунным ответом на прививку, просто нет.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 нельзя принимать быстро, однако дебаты о сертификатах полезны. По его словам, резкое введение паспортов вакцинации может вызвать у людей впечатление, что вакцинация является обязательной. Поэтому эту тему важно обсуждать. Мишель рассказал, что дискуссия о вакцинации пройдет в ходе видеоконференции глав государств и правительств ЕС 21 января. Он отметил, что неформальное обсуждение вопроса между руководителями проходит в последние недели.

Ранее, 16 января, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с COVID-19. Однако в организации пока не рекомендуют вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения, важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.

25 декабря 2020 года директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».