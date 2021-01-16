В ВОЗ не исключили введение иммунных паспортов для путешественников

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 января, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Запись брифинга опубликована в официальном Twitter ВОЗ.

Он подчеркнул, что в рекомендациях ВОЗ по ЧС в области здравоохранения о подтверждении вакцинации для путешественников за рубеж сказано, что «на данный момент» подтверждение вакцинации не требуется.

Райан объяснил, что сроки оговорены не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что пока ВОЗ не хватает критических доказательств того, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть.

«Никто в мире, кроме медицинских работников и уязвимого населения, не имеет доступа к вакцинам», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что чрезвычайный комитет, таким образом, на данный момент не считает необходимым вводить дополнительные барьеры для передвижения людей как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин.

Однако, добавил Райан, ситуация со временем изменится, и «в будущем могут появиться новые причины» ввести иммунные паспорта.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения, важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.

Накануне замглавы Минздрава России Евгений Камкин высказал мнение, что для лиц, которые получили сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, могут в будущем снять некоторые ограничения, связанные с COVID-19.

В тот же день старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Олег Бенеш сообщил, что вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета международных медико-санитарных правил по коронавирусу.

25 декабря директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.