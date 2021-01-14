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Комитет ВОЗ обсудит вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

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Вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета международных медико-санитарных правил по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом на брифинге сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш в четверг, 14 января.

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По его словам, с появлением вакцин против коронавируса ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников.

Бенеш также напомнил, что использование международного сертификата вакцинации является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами.

«Данный вопрос также находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Эксперт уточнил, что комитет по международным медико-санитарным правилам периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против COVID-19.

25 декабря директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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