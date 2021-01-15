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Попова заявила о важности обсуждения темы внедрения «иммунных паспортов»

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Внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения, важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин. Об этом заявила в пятницу, 15 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«В принципе мы, безусловно, к этому идем. Вопрос формы, вопрос совершенной недопустимости дискриминации какой-либо из вакцин, какого-либо препарата — это предмет сегодняшних обсуждений и дискуссий», — сказала Попова на Гайдаровском форуме, говоря о вопросе внедрения «иммунных паспортов».

По ее словам, вопрос условий оформления таких паспортов является предметом для серьезного разговора.

Накануне замглавы Минздрава России Евгений Камкин высказал мнение, что для лиц, которые получили сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, могут в будущем снять некоторые ограничения, связанные с COVID-19.

В тот же день старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Олег Бенеш сообщил, что вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета международных медико-санитарных правил по коронавирусу.

25 декабря директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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