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В Минздраве допустили введение послаблений для получивших сертификат о прививке

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Для лиц, которые получили сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, могут в будущем снять некоторые ограничения, связанные с COVID-19. Такое мнение высказал замглавы Минздрава России Евгений Камкин на Гайдаровском форуме в четверг, 13 января.

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«В принципе, если дальше будут какие-то решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся каким-то документом, определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий, не исключаем (рассмотрения такой возможности. — Ред.)», — цитирует его ТАСС.

Сервис, с помощью которого граждане, привитые от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации, заработал на портале государственных услуг в начале января, уточняет RT.

Ранее в этот же день старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Олег Бенеш сообщил, что вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета международных медико-санитарных правил по коронавирусу.

25 декабря директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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