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ВОЗ рекомендовала не требовать вакцинироваться для международных поездок

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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

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В рекомендациях поясняется, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока не установлено, а доступность препаратов ограничена.

В комитете добавили, что даже если человек сделал прививку и подтвердил это, при международных поездках он все равно должен соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

Ранее, в четверг, старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш в четверг, 14 января, заявлял, что вопрос о паспортах вакцинации для путешественников находится на повестке чрезвычайного комитета международных медико-санитарных правил по коронавирусу ВОЗ.

25 декабря директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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