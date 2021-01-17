В Евросовете назвали преждевременным ввод паспортов вакцинации

Решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 нельзя принимать быстро, однако дебаты о сертификатах полезны. Об этом сообщил в воскресенье, 17 января, председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Если мы начнем реализовывать это слишком рано, это создаст гигантскую фрустрацию», — сказал он в эфире нидерландского канала NPO.

По его словам, резкое введение паспортов вакцинации может вызвать у людей впечатление, что вакцинация является обязательной. Поэтому эту тему важно обсуждать.

Мишель рассказал, что дискуссия о вакцинации пройдет в ходе видеоконференции глав государств и правительств ЕС 21 января. Он отметил, что неформальное обсуждение вопроса между руководителями проходит в последние недели.

Глава Евросовета считает, что главными в предстоящей дискуссии станут вопросы «Согласны ли мы с внедрением сертификата?» и, при положительном ответе на первый вопрос, «Когда это приемлемо сделать?».

Мишель объяснил, что для введения паспортов необходимо, чтобы было вакцинировано достаточное количество людей.

Накануне, 16 января, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с COVID-19. Однако в организации пока не рекомендуют вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения, важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.

25 декабря 2020 года директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».