Правительство РФ проработает вопрос международных COVID-сертификатов

Российское правительство прорабатывает вопрос выдачи сертификатов вакцинации россиянам сделавшим прививку от коронавируса. Речь идет, в том числе, о документах, которые будут признаны другими странами. Такое заявление сделала в среду, 20 января, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сделанная вакцина позволит гражданам преодолеть ряд ограничительных мер, тем самым будет способствовать расширению прав человека. Например, в настоящий момент правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж», — цитирует ее «РИА Новости».

О том, что правительство РФ прорабатывает вопрос международного признания российских сертификатов о вакцинации от коронавируса, накануне сообщил премьер Михаил Мишустин.

18 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса выдали с 31 декабря 2020 года через портал госуслуг. В этот же день президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля проработать возможность уведомлять граждан о результатах тестов на COVID-19 через госуслуги.

Также в понедельник в стране началась всеобщая масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. До этого — с 15 декабря — в стране прививали первой в мире и России отечественной вакциной от COVID-19 «Спутник V» только определенные группы граждан. В Москве вакцинация от инфекции стартовала 5 декабря.

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