Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации

Правительство прорабатывает вопрос международного признания российских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом во вторник, 19 января, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сейчас правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов. Такое поручение дал президент», — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Мишустин отметил, что 18 января в России стартовала масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Таким образом, у всех желающих появилась возможность сделать прививку, а не только у людей из групп риска.

«Для этого открываются дополнительные пункты вакцинации. В некоторых регионах уже начали привлекать и частные медицинские организации», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что запись на вакцинацию организована в том числе через портал государственных услуг, однако пока в тестовом режиме.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса выдали с 31 декабря 2020 года через портал госуслуг.

Кроме того, 18 января президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля проработать возможность уведомлять граждан о результатах тестов на COVID-19 через госуслуги.

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